¼¡´ü¡ÖiPhone 18 Pro¡×¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë3¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë Weibo¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¡ÖInstant Digital¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone 18 Pro¤Ï¡Ö¤è¤ê¾®¤µ¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤½¤¦¡£ ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤È¡ÖFace ID¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ô¥ë·¿¤Î¥Î¥Ã¥Á¤Ç¡¢¡ÖiPhone 17 Pro¡×¤Ç¤â¾®·¿²½¤¬±½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£