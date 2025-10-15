¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡ÖM5¡×¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡´ü¡ÖMacBook Pro¡×¤òÀè¤ËÅêÆþ¤·¡¢¡ÖM5 Pro¡¿M5 Max¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Î¹ØÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥Á¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡£ ³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎApple Insider¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢M5¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡´üMacBook Pro¤Ï¡ÖÈ¯Çä¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ °ìÊý¡¢M5 Pro¡¿M5 Max¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡´üMacBook Pro¤Ï¡¢¡ÖmacOS 26.3¡×¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ2026Ç¯½éÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È