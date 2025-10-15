¶áµ¦ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤óÅ¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÀ¶½¤°Ã¤¬¡¢ËèÇ¯½©¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡Ø²´éÚ¤ÎäÆÀ¹¤êÁ·¡Ù¤ò2025Ç¯10·î16Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£½Ü¤ÎÌ£³Ð¤Ç¤¢¤ë¹­Åç¸©»º¤ÎÂçÎ³²´éÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥­¥Õ¥é¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¨Àá¤Î¿©ºà¤òÌÜ¤Ç¤âÀå¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¹ë²Ú¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª À¶½¤°Ã ´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö½Ü¤ÎÌ£³Ð ²´éÚ¤ÎäÆÀ¹¤êÁ·¡×  ¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¡§½Ü¤ÎÌ£³Ð ²´éÚ¤ÎäÆÀ¹¤êÁ·²Á³Ê¡§1,680±ß(ÀÇ¹þ1,848±ß)ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯1