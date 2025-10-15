ËÌ³¤¤ËÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÀø¿å´Ï¤ò¤á¤°¤êËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë»öÌ³ÁíÄ¹¤¬¸Î¾ã¤Ç¡ÖºÇ¤â¶á¤¤À°È÷¹©¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤ÈÓÞÏ®¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ NATO¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö¸Î¾ã¤·¤¿¥í¥·¥¢Àø¿å´Ï1ÀÉ¤¬½ä»¡Ç¤Ì³¤ò½ª¤¨¡¢Â­¤ò°ú¤­¤º¤ê¤Ê¤¬¤éµ¢¶¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥È¥à¡¦¥¯¥é¥ó¥·¡¼¤Î1984Ç¯¤Î¾®Àâ¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¤òÄÉ¤¨¡ÊThe Hunt for Red October¡Ë¡Ù¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾®Àâ¤ÏÎäÀï»þ