ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤Î±ä¿­·×²èÅìµþÅÔ¤Ï15Æü¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ê¤É¤òÁö¤ëÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¤ò¸÷¤¬µÖ±Ø¡ÊÎýÇÏ¶è¡Ë¤«¤éËÌÀ¾¤Ë±ä¿­¤·¡¢ÎýÇÏ¶è¤Ë3±Ø¤ò¿·Àß¤¹¤ë·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»ö¶È²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó1600²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40Ç¯¤´¤í¤Î³«¶È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3±Ø¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²¾¾Î¤Ç¡ÖÅÚ»ÙÅÄ¡×¡ÖÂçÀôÄ®¡×¡ÖÂçÀô³Ø±àÄ®¡×¡£ÅÔ¤äÎýÇÏ¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶èËÌÀ¾Éô¤ÏºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç1km°Ê