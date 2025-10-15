¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¦¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áê¼ê¤Ë»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£¤¿¤À¡¢Î¥Ã¦¼Ô¤¬Áê¼¡¤°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÈÄÁÒÞæ¤â²ø²æ¤Î¤¿¤á¤Ëº£·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£28ºÐ¤ÎÈÄÁÒ¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤«¤é1050Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó18.2²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¡£Îý½¬Ãæ¤Î²ø²æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£·î4Æü¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï¤ò·ç