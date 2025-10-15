All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1¡Á4Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢SMART¡Ê¾åÃÒ¡¦ÌÀ¼£¡¦ÀÄ»³³Ø±¡¡¦Î©¶µ¡¦ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖSMART¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦Âç³Ø¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û2°Ì¡§ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¡¿100É¼ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢Íý·ÏÊ¬Ìî¤Ç¤Î¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤È¸¦µæÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æþ³Ø¤¹¤ë³ØÀ¸