¶ÐÌ³¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤À¤Ã¤¿½÷À­¤ËÇä½Õ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Î´ÉÍýÇä½Õ¤ÎÍÆµ¿¤Ç¡¢ÃË½÷2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½÷À­¤Ë±ÒÀ±ÍøÍÑÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ý¤¿¤»¤Æ°ÌÃÖ¤ò´Æ»ë¤·¡¢µÒÂÔ¤Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£