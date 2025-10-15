¢¡ 20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤Ç»³ËÜÍ³¿­¤ò±ç¸î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Çµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿17¾¡¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤éÄã¤á¤ËÄÀ¤à¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1²óÎ¢¡¢»³ËÜÍ³¿­¤¬ÅÐÈÄÂè1µå¤Ç1ÈÖ¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë2¹æÀè