ILLIT¤Î¥æ¥Ê¤È¥ß¥ó¥¸¥å¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤ÎOST¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ó¥¸¥å¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÌµËÉÈ÷¤Ê²Ä°¦¤µ¡É10·î15Æü¡¢KBS2¤Î¿·½µËö¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØºÇ¸å¤Î¥µ¥Þ¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÎOSTÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ë¥ã¥à¥Ë¥ã¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÎÏÇÉ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëILLIT¤Î¥æ¥Ê¤È¥ß¥ó¥¸¥å¤¬OST¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î´¶À­¤ò¤è¤ê¿¼¤¯À÷¤á¾å¤²¤ë²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥æ¥Ê¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤È°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´