´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥¤¥ó¥Êー¤¬¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤Î¡ÖCLOSSHI¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÖFIBER HEAT¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢È©¤ËÍ¥¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¥â¥¤¥¹¥È¥¤¥ó¥Êー¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¥³¥Ã¥È¥ó¥¤¥ó¥Êー¤¬¡¢Åß¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡£¥á¥ó¥º¤È¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤ëÊØÍø¤Ê¥¤¥ó¥Ê&#1