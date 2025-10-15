¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©Á´¹ñ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤Ë¡Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²È¡×¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤Î²È¡×¡£°Â¿´´¶¤ÈÃÈ¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¾¼ÏÂ¤Î²È¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë½»Âð¡¢¤³¤ÎÊª·ï¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡ª¥é¥ó¥­¥ó¥°¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤ÈÄÂÂß¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ø¥¨¥¢¥É¥¢¡Ù¤¬Á´¹ñ¤ÎÃË½÷1000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ