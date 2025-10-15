2025Ç¯10·î15Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¿ÀÄÅÁ±¹Ô¤µ¤ó¤È¿¹¸øÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£2023Ç¯12·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¥á¥¤¥³¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿ÀÄÅ¤µ¤ó¤¬ºÊ¡¦¥á¥¤¥³¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤òÁ°¤ËºÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2025Ç¯1·î¹æ¤Îµ­»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****2023Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë89ºÐ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎÃæÂ¼¥á¥¤¥³¤µ¤ó¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é1Ç¯¡¢É×¤Î¿ÀÄÅÁ±¹Ô¤µ¤ó¤¬¡¢°ì¼þ´÷¤òÁ°¤ËºÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹(¹½À®¡§¼ÄÆ£¤æ¤ê»£±Æ¡§Æ£ß·Ì÷»Ò)¡Ú¼Ì¿¿