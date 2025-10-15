»°½Å¸©¤Ï¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÈ³Â§ÉÕ¤­¤Î¾òÎã¤òÀ©Äê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿»°½Å¸©µÄ²ñ¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢»°½Å¸©¤¬¾òÎã¤ÎÀ©Äê¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë»ö¶È½ê¤ä½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢914¤Î»ö¶È¼Ô¤ÈÌó6500¿Í¤Î½¾¶È°÷¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²óÅú¼Ô¤Î1³ä°Ê¾å¤Ë¤¢