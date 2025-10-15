JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï10·î7Æü¡¢ÉÍ¾¾Ä®±Ø¤«¤éÂç°æÄ®±Ø´Ö¤ÎÅìµþÆî¥¨¥ê¥¢¤ò¡Ö¹­°èÉÊÀî·÷(Greater Shinagawa)¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¹ñºÝÅÔ»ÔÅìµþ¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤­¡¢Åìµþ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡¦²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¶¦ÁÏ·¿ÅÔ»Ô¥¨¥ê¥¢ÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñºÝÅÔ»ÔTOKYO¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¡¢¹­°èÉÊÀî·÷¤Î¶¦ÁÏ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡û¹­°èÉÊÀî·÷¤Î¶¦ÁÏ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°2026Ç¯3·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¸òÎ®µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡×¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÅÔ