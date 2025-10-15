22Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÄí¤¹¤ß²Ö¡Ê27¡Ë¤¬¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¡ÖWITCH LIGHT¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÉñÂæ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëProjectAmythos¤Ï¡ÖÉñÂæ¡ØWITCH LIGHT¡Ù¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÂçÄí¤¹¤ß²Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·