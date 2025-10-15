ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¥É¥ë±ß1½µ´ÖÊª¤ä¤ä¾å¾ºÊÆÃæÂÐÎ©·üÇ° USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.786.507.736.94 1MO10.226.958.207.20 3MO9.766.858.357.41 6MO9.746.918.577.58 9MO9.737.038.747.74 1YR9.737.128.897.89 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.478.957.08 1MO