¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£±£´Æü¡¢ÊÆ¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡á¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¤¬£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤ËÀèÈ¯¡££µ²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²£²ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£±£·¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿¡££²²ó¤Ë£Ô¡¦¥Ø