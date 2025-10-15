À¯ÉÜ¤Ï15Æü¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ò21Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¿ÌîÅÞ¤ËÀµ¼°¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¡£ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï15Æü¸áÁ°¡¢½°±¡¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñÍý»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ò21Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÆüÄø¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Áá¤±¤ì¤ÐÆ±ÆüÃæ¤Ë¤âÀÐÇË¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾¤½¸Æü¤ÎÅÁÃ£¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¡¢»²±¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£