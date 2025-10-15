¿·¤·¤¤Ê¸Ë¼¶ñ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´¤ò¤È¤­¤á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£½ñ¤­Ì£¤Î¤è¤¤¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÂå¥Þ¥Ã¥­¡¼ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¹ñ»º¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é70Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î1949Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£À¤³¦½é¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¿ôÇ¯¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤Î³«È¯¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢1980¡Á1990Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿¥²¥ë¥¤¥ó¥¯¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê½ñ¤­Ì£¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¹­¤Þ¤Ã¤¿¡£2000Ç¯