º£½µ¤Ï¡¢3ºÐÌÆÇÏ»°´§Ï©Àþ¤ÎºÇ½ªÀï¡¦Âè30²ó½©²Ú¾Þ¡ÊGI¡¢¼Ç2000m¡Ë¤¬µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Èºù²Ö¾ÞÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤Î2Æ¬¤¬Æó´§À©ÇÆ¤ò¤«¤±¤Æ»²Àï¡£ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¥íー¥ºS¤Ç¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Æ¥ì¥µ¤ä¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢»ç±ñS¤Ç½ÐÁö¸¢¤òÆÀ¤¿¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¤Ë¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡¢¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãæµþµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿¥Þ¥Ô¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢ÊÌÏ©