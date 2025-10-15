µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë¤ÏÁíÀª£µ£³¿Í¤â¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Ê¤«¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤­¡¢Áª¼êÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£µð¿Í¤Î£·ÈÖ¤ÇÁª¼ê¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿Ä¹Ìî¤Ë¡¢µ­¼Ô¤â²ñ¸«¾ì¤Î¶ù¤«¤éÀÅ¤«¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÅÁÅýµåÃÄ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¾å¡¢ÄÌ»»£±£²Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÇØÈÖ¹æ£·¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ìî¤¬ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä°¦¤È