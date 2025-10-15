iPhoneÆ±»Î¤äAndroid¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÆ±»Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢eSIM¤ÎÅ¾Á÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤º¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢iPhone¤«¤é¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎGalaxyÃ¼Ëö¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÎºÆÈ¯¹Ô¼êÂ³¤­¤Ê¤É¡¢¤ä¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¬iPhone¤«¤éGalaxy¤Ø¤ÎeSIM°Ü¹Ô¤¬¥é¥¯¤Ë¡£ ¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤¬¼¡´ü¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖOne UI 8.5¡×¤Ç¡¢iPhone¤«¤éGalaxy¤Ø¤ÎeSIM°Ü¹Ô¤òÂçÉý¤Ë´ÊÎ¬²½¤¹¤ë¿·¥Ä¡¼¥ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿