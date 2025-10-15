¡ÖÀÎ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¿¶ÉÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤ÏÁ´°÷Ç¯¾å¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤â¼ã¤¤¤Î¤Ç³Ð¤¨¤âÁá¤¤¤·¡¢ÂÎÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÃ»»þ´Ö¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÏÀèÀ¸¤¬20Âå¤Î¤³¤È¤â¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¶ÉÕ¤â¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÆ°¤¯¡©¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£ÀÎ¤Ï4¡Á5»þ´Ö¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç1Æü¤Ç1¶Ê³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï3Æü¤Ï¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤½¤¦¾Ð¤¦¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×MAX¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢NANA¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¡£10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë