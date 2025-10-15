¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥¹¥á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤â°·¤¦ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡×º£²ó¤ÏÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤¬±ï¤ËÎ®¤ì¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤ò¥«¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¡¼¥È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×Í¾Ê¬¤ÊÌý¤ò¥«¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¡¼¥È  ²Á³Ê¡§³Æ2,290±ß(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó24.2¡¢¹â¤µÌó3.7cmÀ½ÉÊ½ÅÎÌ¡§Ìó233gÂÑÇ®²¹ÅÙ¡§140¡îÂÑÎä²¹ÅÙ¡§-20¡î¤½¤ÎÂ¾»ÅÍÍ¡§ÅÅ