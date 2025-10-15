¡Ú¿¹Í§°äÂ²¡¦É×¤Î»à¤ò½ä¤ëÆ®Áèµ­¡Û¡Ú²í»Ò¤µ¤ó¤È°ËÆ£Ä¹´±¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡Û¿¹Í§¿¹Í§Ê¸½ñ4²óÌÜ³«¼¨ ²ÃÆ£ºâÌ³Áê¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â³«¼¨¤ÏÂ³¤¯¡×¤ÈÌÀ¸Àº´ÀîÀë¼÷¸µºâÌ³¾ÊÍýºâ¶ÉÄ¹¡£¿¹Í§Ê¸½ñ¤Î³«¼¨¤Çº´Àî»áËÜ¿Í¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸øÊ¸½ñ²þ¤¶¤ó¤Î¼çÆ³Ìò¤À¤«¤é¡¢Áá¤¯³«¼¨¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©14Æü¤Î²ñ¸«¤Ç²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Âç¿Ã¤ËÌä¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï²þ¤¶¤ó»ö·ï¤ÇÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿ÀÖÌÚ½ÓÉ×¤µ¤ó¤Î¥á¡¼¥ë¤òÍ¥Àè¤·¤Æ³«¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊý¿Ë¤ò½Ò¤Ù