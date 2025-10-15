±ÊÅÄÄ®¤Î¥¹¥Ã¥¿¥â¥ó¥À¤Ë»Ô¾ì¤âº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼ÍîÉý¤Ï°ì»þ¡¢Á°½µËöÈæ1500±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£½ªÃÍ¤Ï1241±ß48Á¬°Â¤Î4Ëü6847±ß32Á¬¤Ç°ú¤±¤¿¡£´üÂÔÀè¹Ô¤Î¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤ËµÞ¥Ö¥ì¡¼¥­¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ç¡Ö±ß°Â¡×µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç²ÃÂ®¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¾®´ë¶È¡ÖÊª²Á¹â¡×ÅÝ»º¥é¥Ã¥·¥å¤ËÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤«¤é³ô²Á¤ÏÏ¢Æü¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¡£9Æü¤Ë¤Ï½ªÃÍ¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü8500±ßÂæ¤Ë¾è¤ê¡¢¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç5000±ß