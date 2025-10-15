ÇÐÍ¥¤ß¤Î¤¹¤±¡Ê60¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Éé½ý¤Ë¤è¤ê½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤ß¤Î¤¹¤±¤Ï¡¢11·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÄ¹Ìî¡¦¾¾ËÜ»Ô¡Ö¤Þ¤Ä¤â¤È»ÔÌ±·Ý½Ñ´Û¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¤Þ¤Ä¤â¤È»ÔÌ±·Ý½Ñ´Û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ø¥Á¥§¡¼¥Û¥Õ¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ÅÚÅÄ±ÑÀ¸¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤ß¤Î¤¹¤±¤Ï¼«¿È¤ÎX