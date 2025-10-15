¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤¬14Æü¡¢°úÂà²ñ¸«¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¿ôÁíÀª53¿Í¤ÈÄ¹ÌîÁª¼ê¤Î¿ÍÊÁ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¿Í¿ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÀÊ¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤À¤±¤Ç36¿Í¤È¤¤¤¦Âç½êÂÓ¤ËÄ¹ÌîÁª¼ê¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÂ¿¤¹¤®¤À¤è¡×¤È¤ª¤É¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£