¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢31Æü¤«¤é´Ú¹ñÆîÅìÉô¤Î·Ä½£¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤Ç¤­¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Ç13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹ñÀ¯´Æºº¤Çìä¸²³°Áê¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏAPEC¤ËÍí¤ó¤Ç´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´Ú¹ñË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ29Æü¤«¤é1Çñ2Æü¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×