11·î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë»°½Å¸©Îë¼¯»Ô½Ð¿È¤Î¸ÖÊýÎ¤ºÚÁª¼ê¤¬¡¢¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë4Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ç¡¢»°½Å¸©¤«¤é¤Ï2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£14Æü¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¢Îë¼¯»Ô½Ð¿È¤Î¸ÖÊýÎ¤ºÚÁª¼ê¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢»°½Å¸©¤ÎÉþÉôÉûÃÎ»ö¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»°