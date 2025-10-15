°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢JRÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Çµ¯¤­¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤Ï30¡Á40Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃË½÷3¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡£1¿Í¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£