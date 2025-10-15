ÆüËÜ»þ´Ö£±£°»þ£³£°Ê¬¤ËÃæ¹ñÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë¡Ê9·î¡Ë¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê9·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë¡Ê9·î¡Ë10:30 Í½ÁÛ-2.3%Á°²ó-2.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê9·î¡Ë10:30 Í½ÁÛ-0.2%Á°²ó-0.4%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)