£±£µÆü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢¸áÁ°£±£°»þ»þÅÀ¤Ç£±¥É¥ë¡á£±£µ£±±ß£µ£¶Á¬Á°¸å¤ÈÁ°Æü¤Î¸á¸å£µ»þ»þÅÀ¤ËÈæ¤Ù£´£°Á¬ÄøÅÙ¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ £±£´Æü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢£±¥É¥ë¡á£±£µ£±±ß£¸£´Á¬Á°¸å¤ÈÁ°Æü¤ËÈæ¤Ù£´£µÁ¬ÄøÅÙ¤Î¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½·üÇ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡ËµÄÄ¹¤¬¹Ö±é¤ÇÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¡¢°ì