¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£µÆü¸áÁ°£±£°»þ¸½ºß¤Ç¡¢£Ö£å£ò£é£ô£á£ó£É£î£Ó£é£ì£é£ã£ï¤¬¡ÖÇä¤êÍ½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ £±£µÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥¦¥§¥ê¥¿¥¹¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×°Â¥¦¥êµ¤ÇÛ¡££±£´Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£²£µÇ¯£±£²·î´üÄÌ´ü¤ÎÃ±ÆÈ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ »ö¶È¼ý±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï½¾Íè¤Î£·²¯£¸£¸£°£°Ëü±ß¤«¤é£¹£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£µ£³¡¥£±¡ó¸º