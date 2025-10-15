ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤¬13Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤¬¥â¡¼¥ê¥¿¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ò4-0¤Ç²¼¤·¡¢3Âç²ñÏ¢Â³4²óÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£µÕÅ¾¤Ç¤ÎËÜÂç²ñ¹Ô¤­¤òÁÀ¤Ã¤¿2°Ì¤Î¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤Ï¥¹¡¼¥À¥óÂåÉ½¤«¤é1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÅÀ2µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×C¤ÏÁ°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤Î¥Ù¥Ê¥óÂåÉ½(¾¡¤ÁÅÀ17)¡¢2°Ì¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½(Æ±15)¡¢3°Ì¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½(Æ±14)¤¬¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯Âçº®Àï¤Ë