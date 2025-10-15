¡õTEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬»£±ÆÁ°¤Ë¶Ú¥È¥ì¤Ë¶Ð¤·¤à¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û①¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÇØÃæ¤ÇÌ¥Î»¡ª¶Ú¥È¥ì¤ËÌ´Ãæ¤Ê¡õTEAM / ②¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡ªÁ´°÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥àー¥Óー¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖBREATH ver.¡×¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¼Ì¿¿ ¢£°Ø»Ò¤ä¥Ýー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤ËÆùÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¡õTEAM ¤³¤ì¤Ï¡õTEAM¤¬10·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢