セイコーウオッチは、腕時計の新たなデザイン領域を追求するという「パワーデザインプロジェクト」から、初の市販モデルとなる「ファーストコレクション」を発表した。1984年のブレスレットウオッチ「セイコー ティセ」から着想を得たという小径モデルは、カラー違いの3モデルを展開。各色とも世界限定500本、価格は50,600円〜56,100円、発売日は2025年12月5日を予定している。＜セイコー パワーデザインプロジェクト＞コレクショ