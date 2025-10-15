Apple¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¸¥ç¥º¥¦¥£¥¢¥Ã¥¯»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä²¿¤«¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢°ì½ï¤ËMacBook Pro¤È»×¤·¤­¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Apple teases new MacBook Pro: 'Something powerful is coming' - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/10/14/apple-teases-new-macbook-pro-something-powerful-is-coming/10·î15Æü4