○夜の都市を映した「ナイトナビゲーション・シリーズ」ドイツ・グラスヒュッテの高級時計ブランド「NOMOS GLASHÜTTE（ノモス グラスヒュッテ）」が、人気モデル「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」の新シリーズとして夜の都市をテーマにした「ナイトナビゲーション」を発表した。カラーリングの異なる3モデルを用意し、各色とも世界限定175本となる。発売は2025年11月予定、価格は77万2,200円。クラブ スポ