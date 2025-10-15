°ÂÆÞÌî»Ô¤Ç14Æü¡¢¿ÆÂ²¤Î40Âå½÷À­¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¼ÖÆâ¤ÇÎýÃº¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢½÷À­¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¹­Åç¸©¤Î78ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾üÂ÷»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­Åç¸©¸â»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦º´¡¹ÌÚ¼£É×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê78¡Ë¤Ç¤¹¡£13Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤«¤é14Æü¸áÁ°4»þ20Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢°ÂÆÞÌî»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à¿ÆÂ²¤Î40Âå½÷À­¤«¤éÍê¤Þ¤ì¡¢¼ÖÆâ¤ÇÎýÃº¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢½÷À­¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´¡¹ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢14Æü¸áÁ°4»þ