Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤ÍèÇ¯½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¡¢»³ÌîÇ·µÁÁ°¶âÂô»ÔÄ¹¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£16Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤­Àµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£»³Ìî»á¤Ï15ÆüÄ«¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤ÇËÌÎ¦ÊüÁ÷¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ê¤É¤«¤é½ÐÇÏ¤òË¾¤àÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢²ÈÂ²¤È¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³Ìî»á¤Ï¶âÂô»Ô½Ð¿È¤Î63ºÐ¡£ÄÌ¿®Âç¼ê¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¶âÂô»ÔµÄ¤ò4´üÌ³¤á¡¢2010Ç¯¤Î¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·