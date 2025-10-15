£±£µÆü¸áÁ°£·»þ£´£°Ê¬º¢¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±ØÆî¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷£³¿Í¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¡££³¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©°ðÂô»ÔÆü²¼Éô¾¾ÌîÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷ÅÄÃæ¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê£´£¹¡Ë¤¬Æ¬¤ä¶»¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ»àË´¤·¤¿¡£Æ±¸©ËÌÌ¾¸Å²°»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ­¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¹ø¡¢Æ±À¶¿Ü»Ô¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷½÷À­¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï¼ó¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£°¦ÃÎ¸©·ÙÃæÂ¼½ð¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¡Ê£·£±¡Ë¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿