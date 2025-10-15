ÍèÇ¯2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë¤¢¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ½êÍ­¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥É¥é¡¼¥ë¡×¤Ç»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Íèµ¨¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ßÁª¼ê¸¢¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¥­¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤¬ÊÖ¤êºé¤¯¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»ï¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¡¦Ä¹ÃË¤ÎÁ°ºÊ¤È¸òºÝ¥È¥é¥ó¥×¡¦¥É¥é¡¼¥ë¤Ï1962Ç¯¡¢¥É