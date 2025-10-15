15ÆüÄ«¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¼Ö¸áÁ°7»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡Ö¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼ÔÊ£¿ô¿Í¤È¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¡×¤ÈÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢30Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤È40Âå¤°¤é¤¤¤Î½÷À­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿71ºÐ