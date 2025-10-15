¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤Ë¡Ö9ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿­¤¬Áê¼êÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â