15Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á151±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ43Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á151±ß53¡Á56Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï44Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á175±ß93¡Á99Á¬¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¹Ö±é¤Ç¡¢ÊÝÍ­»ñ»º½Ì¾®¤ò¿ô¥«·î°ÊÆâ¤ËÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¡£ÊÆ¶âÍ»À¯ºö¤¬´ËÏÂÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¡¢¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Î·ã²½¤ËÂÐ¤¹¤ë·ü