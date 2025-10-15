¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï14Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ëº£¸å4Ç¯´Ö¤Ç130²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¼ÖÎ¾¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò1.5ÇÜ¤Ë°ú¤­¾å¤²¡¢5Àé¿Í°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£