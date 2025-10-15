£±£³Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬£²£µ£°£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Âçºå¤ËÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢Âçºå¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÂçºåÉÔµ¤Ì£¤Ê½É¡×¡ÊÀÄ»Ö¼Ò¡¦£±£°·î£±£¶ÆüÈ¯Çä¡Ë¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£Æ±½ñ¤Ï¡¢Àº¿ÀÉÂÅï¶á¤¯¤Ë·ú¤Ä?¶¸¤Ã¤¿¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë?¤«¤é¡¢À­¤Ë²òÊüÅª¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë?À¾À®¤Î½É?¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤Î½É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´Îî¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢²ø¤·¤¤¥¦¥ï¥µ¤Ê¤É¤òÅ°Äì¼èºà¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±½ñÊÔ½¸Éô¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Î»þ