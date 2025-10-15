福岡市内のもみほぐし店「りらくる」でセラピストを務めている湯上谷蘐志さん（５９）はホークス一筋にプレーし、２０００年をもって現役を引退した。石川・星稜高から南海（ダイエー、現ソフトバンク）にドラフト２位で入団してから１６年目にたどり着いた日本シリーズが、現役最後の試合となった。自身にとっての「夢舞台」だったと語るＯＮ決戦。その舞台裏で、巨人の４番であり、高校の後輩である松井秀喜氏（５１）に